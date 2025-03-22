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Трамп даст Путину "всё, что он захочет". Демократы бьют тревогу. План Байдена рушится на глазах

Трамп даст Путину "всё, что он захочет". Демократы бьют тревогу. План Байдена рушится на глазах

Президент США Дональд Трамп даст президенту России Владимиру Путину "всё, что он захочет", лишь бы Кремль согласился на прекращение огня.

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Комментарии
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Eduard
В США демократы,походи на &quot;дегенератов&quot;.Это слово &quot;демократы&quot; к ним не относится никак!
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19 час.
Eduard
Демократы в США,это как &quot;националисты&quot; на Украине,которым больше подходит слово&quot;нацисты&quot;!
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19 час.
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