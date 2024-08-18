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Русская весна

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«Отважные» освободили Николаевку и Журавку, и продвинулись у Новожеланного и Желанного, наступая к Селидово (КАРТА)

«Отважные» освободили Николаевку и Журавку, и продвинулись у Новожеланного и Желанного, наступая к Селидово (КАРТА)

О новых успехах группировки войск «Центр» на Покровском направлении сообщает работающий на ГУР ресурс DS: «Россияне заняли Николаевку, а также продвинулись в районах Новожеланного и Желанного».

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