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Царьград

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Роман Копылов побеждает в Лас-Вегасе нокаутом и получает бонус $50 тыс.

Роман Копылов побеждает в Лас-Вегасе нокаутом и получает бонус $50 тыс.

Русский боец UFC Роман Копылов одержал впечатляющую победу над американцем Крисом Кёртисом в Лас-Вегасе, нокаутировав соперника за секунду до конца боя.

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