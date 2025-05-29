Музей Жданова в Мариуполе стал важной просветительской площадкой

Об этом рассказал губернатор Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала 78, что музей Жданова в Мариуполе не только хранит память о выдающемся государственном деятеле, но и служит важной просветительской площадкой.