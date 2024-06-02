Новый блок детского сада на 80 мест готов к открытию в Сочи Двухэтажный блок расположен на территории детсада №125 по улице Партизанской Лазаревского района курорта.
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Новый блок детского сада на 80 мест готов к открытию в Сочи Двухэтажный блок расположен на территории детсада №125 по улице Партизанской Лазаревского района курорта.