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Новый блок детского сада на 80 мест готов к открытию в Сочи

Новый блок детского сада на 80 мест готов к открытию в Сочи Двухэтажный блок расположен на территории детсада №125 по улице Партизанской Лазаревского района курорта.

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