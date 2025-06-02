Мединский пообещал передать список детей от украинской стороны Москальковой

Список детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, предоставленной украинской стороной, будет передан уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский 2 июня в интервью телеканалу «Россия 24».