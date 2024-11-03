Тренер Семин: матч ЦСКА - "Спартак" получился чересчур эмоциональным

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и "Спартаком", отметив, что игра получилась чересчур эмоциональной, передает "Спорт-Экспресс".
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