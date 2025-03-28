Миршаймер: Трамп будет использовать поставки оружия как рычаг давления на Киев

Президент США Дональд Трамп не планирует дополнительные поставки оружия Украине, глава Белого дома будет использовать вопрос о поставках вооружения в качестве рычага давления на Киев в целях урегулировать конфликт.
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