Юлия Гуменюк возбудила дело о загрязнении воздуха в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии края, сообщила о многократных проверках и собранных доказательствах против "Первого кирпичного завода", которые переданы в правоохранительные органы.
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