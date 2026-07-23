Юлия Гуменюк возбудила дело о загрязнении воздуха в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии края, сообщила о многократных проверках и собранных доказательствах против "Первого кирпичного завода", которые переданы в правоохранительные органы.