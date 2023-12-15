Жители Новосибирска объединятся в молитве за сохранение Военного городка №17

Культурные объекты на территории Военного городка №16 остаются в запустении с 2015 года.В субботу, 16 декабря, в Новосибирске состоится молебен, цель которого – сохранение Военного городка №17 и восстановление Воинского храма во имя святителя Николая Чудотворца.