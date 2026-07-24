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RT Russia

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В Константиновке мирные жители помогают ВС России найти переодетых боевиков ВСУ

В Константиновке мирные жители помогают ВС России найти переодетых боевиков ВСУ

В Константиновке российские военные ведут фильтрацию, чтобы выявить разрозненные группы украинских оккупантов, которые переодеваются в гражданскую одежду и пытаются эвакуироваться вместе с местными жителями.

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