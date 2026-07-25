Глава MARA: дата-центры ИИ приносят больше дохода, чем майнинг биткоина

Генеральный директор MARA Holdings заявил, что доход центра обработки данных ИИ на единицу мощности теперь превышает доход компании от майнинга биткоинов, сравнение, которое ставит экономику энергетики в центр того, как крупнейший зарегистрированный майнер думает о своей инфраструктуре.