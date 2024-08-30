Бойцы «Ахмат» нанесли поражение батальону «элитной» бригады ВСУ

Батальон «элитной» 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понес серьезные потери в боях в курском приграничье со спецназо Ахмат, сообщил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов .
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