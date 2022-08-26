Посольство РФ в США назвало «домыслами и фальшивками» заявления Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР

Заявления Госдепартамента США о создании Россией в Донецкой Народной Республике (ДНР) «фильтрационных лагерей» — «домыслы» и очередные «фальшивки», заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии