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Посольство РФ в США назвало «домыслами и фальшивками» заявления Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР

Посольство РФ в США назвало «домыслами и фальшивками» заявления Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР

Заявления Госдепартамента США о создании Россией в Донецкой Народной Республике (ДНР) «фильтрационных лагерей» — «домыслы» и очередные «фальшивки», заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

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