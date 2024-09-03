Гвардиола не считает Томаса Мюллера недооцененным футболистом

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Томасе Мюллера, который на дняхБывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Томасе Мюллера, который на днях стал рекордсменом мюнхенского клуба по числу проведенных матчей.
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