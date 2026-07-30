Трамп и Нетаньяху обсуждали Газу на встрече в Белом доме

Политика как она есть

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник сообщил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи в Белом доме во вторник.