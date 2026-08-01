Джинн выпущен из бутылки: Путин допустил раздел Украины. Запад в опасности

Заявления Путина о распаде Украины могут стать реальностью, пишет колумнист Almasry Alyoum. Автор статьи обратил внимание на сдвиг в риторике России: Кремль уже ставит под сомнение само будущее украинского государства и допускает расширение конфликта за пределы нынешней зоны боевых действий.
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