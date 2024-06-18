Вила Нова – Гойяс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Бразилия 24 июня

В понедельник, 24 июня, сыграют Вила Нова и Гойяс в рамках Серии Б Бразилии. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.