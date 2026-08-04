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Новости южных регионов

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В Дагестане продолжается работа по постановке на воинский учет граждан, получивших российское гражданство

  В Республике Дагестан офицеры 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают проводить работу по постановке на воинский учет натурализованных граждан.

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