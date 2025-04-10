Суд утвердил второй штраф актрисе Трояновой

Московский городской суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на 40 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.