Суд утвердил второй штраф актрисе Трояновой

Московский городской суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на 40 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.
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