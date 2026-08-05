Белая нефть Заполярья: как Россия избавляется от импортной зависимости

Гонка высоких технологий, происходящая в бесчестной конкурентной борьбе, показала, что главный приз в противостоянии ведущих держав получит тот, кто имеет беспрепятственный доступ к редкоземельным металлам, прежде всего, литию, «белой нефти».
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