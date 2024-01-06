Минобороны: БПЛА поразили пункт управления ВСУ "Донецк" в районе Красноармейска

Минобороны РФ заявило, что пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" Вооруженных сил Украины был поражен ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, а также оперативно-тактической авиацией.
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