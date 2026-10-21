Свыше 80 килограммов наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным делам 2025 года, уничтожили сотрудники УФСБ по Челябинской области.
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