Китайский вариант: стреляющее устройство для БПЛА

Экспериментальное стреляющее устройство на стенде. Фото SCMP Регулярно предлагаются разные варианты оснащения беспилотных летательных аппаратов стрелковым оружием.
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