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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о повреждении газопровода в Горловке

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о повреждении газопровода в Горловке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения газопровода в городе Горловка (Донецкая Народная Республика) из-за обстрела со стороны формирований Вооруженных сил Украины.

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