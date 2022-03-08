Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о повреждении газопровода в Горловке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения газопровода в городе Горловка (Донецкая Народная Республика) из-за обстрела со стороны формирований Вооруженных сил Украины.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения газопровода в городе Горловка (Донецкая Народная Республика) из-за обстрела со стороны формирований Вооруженных сил Украины.
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