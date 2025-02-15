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Политика как она есть

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Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу

Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Владимира Зеленского уродом, продавшим собственный народ Западу за сотни миллиардов долларов.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Так то, что Зеленский является уродом мне было понятно уже давно, ещё со времён, когда он сильно страдал от безъизвестности и страстно хотел всемирного признания любой ценой. Поэтому он заискивал перед нашими звёздами, лез буквально во все щели, чтобы прославиться. Он наверное и сам не заметил, как это стало у него навязчивой идеей и он стал буквально болеть этим. Так что Зеля не только урод, предавший свой народ и продавший страну, но и психически больной человек, который обрёк свою страну и народ.
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