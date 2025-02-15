Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Владимира Зеленского уродом, продавшим собственный народ Западу за сотни миллиардов долларов.
Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу
Комментарии
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Владимир Карпов
Так то, что Зеленский является уродом мне было понятно уже давно, ещё со времён, когда он сильно страдал от безъизвестности и страстно хотел всемирного признания любой ценой. Поэтому он заискивал перед нашими звёздами, лез буквально во все щели, чтобы прославиться. Он наверное и сам не заметил, как это стало у него навязчивой идеей и он стал буквально болеть этим. Так что Зеля не только урод, предавший свой народ и продавший страну, но и психически больной человек, который обрёк свою страну и народ.
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