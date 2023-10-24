Коротченко назвал слова о «заканчивающихся солдатах ВСУ» сотрясанием воздуха

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал «сотрясанием воздуха» заявление командира роты Вооруженных сил Украины Владислава Шевчука о необходимости массовой мобилизации из-за того, что в ВСУ «ежедневно заканчиваются солдаты».
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