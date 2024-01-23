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Не используйте этот лайфхак из TikTok для чистки затирки

Не используйте этот лайфхак из TikTok для чистки затирки

Проверенные методы безопаснее, чем последний вирусный лайфхак в TikTokНедавно в сети появился лайфхак, который советует людям чистить затирку на кафеле с помощью средства для чистки унитазов, и, честно говоря, вам не следует этого делать.

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