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Царьград

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Европейский контингент может войти на Украину: мнение депутата Бундестага

Европейский контингент может войти на Украину: мнение депутата Бундестага

Европейский контингент может быть размещен на Украине с мандатом ООН или ОБСЕ, заявил депутат Бундестага Маттиас Моосдорф.

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