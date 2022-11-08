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Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Мы ведем переговоры. Я вчера разговаривал и с той, и с другой стороной»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что ведет переговоры об организации боксерского боя между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.

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