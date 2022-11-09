Уже не секрет, что на Украине против России воюют наёмники из многих стран, включая и США. Один из таких американских наёмников по имени Малькольм Нэнси объявил, что решил вернуться на родину, чтобы противостоять «фашистскому фронту Трампа».
Уже не секрет, что на Украине против России воюют наёмники из многих стран, включая и США. Один из таких американских наёмников по имени Малькольм Нэнси объявил, что решил вернуться на родину, чтобы противостоять «фашистскому фронту Трампа».
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