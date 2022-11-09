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Американский наёмник заявил о возвращении с Украины в США для борьбы с «фашистским фронтом Трампа»

Американский наёмник заявил о возвращении с Украины в США для борьбы с «фашистским фронтом Трампа»

Уже не секрет, что на Украине против России воюют наёмники из многих стран, включая и США. Один из таких американских наёмников по имени Малькольм Нэнси объявил, что решил вернуться на родину, чтобы противостоять «фашистскому фронту Трампа».

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