Женщина, находясь в гостях, скончалась от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила уголовное д...

Женщина, находясь в гостях, скончалась от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в судФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего неработающего жителя г.
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