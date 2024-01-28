Женщина, находясь в гостях, скончалась от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила уголовное д...

Женщина, находясь в гостях, скончалась от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в судФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего неработающего жителя г.