НОТИМ требует ВУЗы отказаться от AutoCAD. Студентов-архитекторов переведут на отечественное ПО

НОТИМ предложила российским ВУЗам отказаться от иностранного ПО при обучении строителейИнициатива ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) по обязательному использованию отечественного программного обеспечения в образовательном процессе для студентов строительных специальностей получила поддержку Минцифры России — это предложение направлено на обеспечение гладкой адаптации выпускников к реальным условиям работы, где преимущественно используется российское ПО.