Байден: США делают все возможное для возвращения Гершковича и Уилана

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину обвиняемого в России в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича и осужденного за это же американского журналиста Пола Уилана.
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