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За рулем

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Как понять по скорости заправки, что на АЗС проблемное топливо

Как понять по скорости заправки, что на АЗС проблемное топливо

Заметили, что пистолет на заправке едва цедит горючее – это вовсе не каприз техники, а тревожный сигнал для автомобилиста, отмечают эксперты Pravda.

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