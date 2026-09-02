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CrowdStrike и Optiv превысили $2 миллиарда контрактной стоимости платформы Falcon

CrowdStrike и Optiv превысили $2 миллиарда контрактной стоимости платформы Falcon

Американский гигант сферы кибербезопасности CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) и ведущий интегратор систем защиты Optiv объявили о достижении исторической финансовой вехи: их совместная суммарная стоимость контрактов (TCV) превысила $2,0 млрд.

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