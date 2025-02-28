«Я не боюсь ваших запретов, моя дочь всё равно будет носить хиджаб в школу»: переехавшая в Москву женщина возмутилась новыми правилами
Интересная жизнь с Vera Star
Россия, как известно, многонациональная страна, но, прежде всего, это светское государство.
Комментарии
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... вагоны для перевозки до границы, дальше- пинка и в кишлак пешком, как заложено от природы...
Выглядит так, что нам тут окно Овертона растягивают все шире и шире: гражданство покупаем, местные обычаи игнорируем, тут хорошо - назад не хочу, но всегда буду душой в родном ауле в горном Таджикистане. На нас так завуалированно плюют, намекая, что в России бардак и непорядок, которые «ценные специалисты» будут исправлять на свой лад, не считаясь с обычаями коренного населения, надо только их пожалеть и обнять, а самое главное - не мешать.
Когда уже тарас путэн закроет вьезд ишакам и перестанет дарить гражданство?
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