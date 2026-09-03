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Курские новости

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В Курске на перекрестках появилась разметка «вафельница»

В Курске на перекрестках появилась разметка «вафельница»

Штраф за въезд на новую разметку в Курске составит 1000 рублей, камеры начнут фиксировать нарушения автоматически.

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