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Спикер НМ ЛНР Марочко: боевики ВСУ разрушили свыше 60% жилого фонда Северодонецка

Спикер НМ ЛНР Марочко: боевики ВСУ разрушили свыше 60% жилого фонда Северодонецка

Украинские военизированные формирования разрушили более 60% жилого фонда Северодонецка. В городе идут работы по разбору руин и предварительной оценке будущего восстановления.

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