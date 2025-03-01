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Горелкин: за репост незарегистрированных телеграм-каналов могут ввести штрафы

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в будущем рекламодатели, размещающие рекламные материалы в Telegram-каналах, не прошедших официальную регистрацию и имеющих более 10 тысяч подписчиков, будут подвергаться штрафным санкциям.

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