Горелкин: за репост незарегистрированных телеграм-каналов могут ввести штрафы

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в будущем рекламодатели, размещающие рекламные материалы в Telegram-каналах, не прошедших официальную регистрацию и имеющих более 10 тысяч подписчиков, будут подвергаться штрафным санкциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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