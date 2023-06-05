Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян и РФ в начале 2023 года составил $7,13 миллиарда

Северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в товарообороте с Россией до 2030 года, рассказали 5 июня в народном правительстве региона.
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