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Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян и РФ в начале 2023 года составил $7,13 миллиарда

Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян и РФ в начале 2023 года составил $7,13 миллиарда

Северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян будет стремиться к прорыву в товарообороте с Россией до 2030 года, рассказали 5 июня в народном правительстве региона.

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