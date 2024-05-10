ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Хоть бы рэбом его хлопнутьАмериканский само...
  • Evgeni Velesik
    Этих поставщиков надо тоже предупредить, что ответ может коснуться и их баз!Ветерану Степану ...
  • Харченко Александр
    ЗавалитьАмериканский само...

В День Победы по Симферополю курсировал праздничный троллейбус

В День Победы по Симферополю курсировал праздничный троллейбус

В преддверии Дня Победы, Симферополь украсил свои улицы особым образом. По инициативе Детской администрации города был запущен праздничный троллейбус, который стал ярким символом уважения к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх