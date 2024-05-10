В День Победы по Симферополю курсировал праздничный троллейбус

В преддверии Дня Победы, Симферополь украсил свои улицы особым образом. По инициативе Детской администрации города был запущен праздничный троллейбус, который стал ярким символом уважения к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.
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