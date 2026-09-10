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Регионы России

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Советник правительства США предупредил о риске потери контроля над ИИ

Советник правительства США предупредил о риске потери контроля над ИИ

Пол Кристиано, советник правительства США по вопросам высоких технологий, заявил, что OpenAI не смогла снизить риск «катастрофической» потери контроля над искусственным интеллектом (ИИ).

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