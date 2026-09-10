Советник правительства США предупредил о риске потери контроля над ИИ

Пол Кристиано, советник правительства США по вопросам высоких технологий, заявил, что OpenAI не смогла снизить риск «катастрофической» потери контроля над искусственным интеллектом (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Канцлер Германии ...
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым