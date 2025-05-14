Стало известно о совместном ударе Путина и Си Цзиньпина по «больному месту» Японии

Президент России Владимир Путин своим решением посетить в сентябре Китай и принять участие в празднованиях 80-летия победы над Японской империей и окончанием Второй мировой войны «ударил страну по больному месту».
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