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Кафанов о переходе в Азию: «Не уверен, что России разрешат там играть. Футбол там вырос, на последнем ЧМ мы видели это»

Кафанов о переходе в Азию: «Не уверен, что России разрешат там играть. Футбол там вырос, на последнем ЧМ мы видели это»

– Как вы смотрите на переход в Азию? – Не уверен, что нам там разрешат играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать.

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