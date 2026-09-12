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Россиянки заняли весь пьедестал на Кубке Азии по триатлону

Россиянки заняли весь пьедестал на Кубке Азии по триатлону

Российские спортсменки заняли первые три места в женской гонке на этапе Кубка Азии по триатлону в Чолпон-Ате (Киргизия).

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