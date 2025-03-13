Миронов предложил вносить в «черный список» компании, которые не платят зарплаты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил дополнить реестр недобросовестных работодателей компаниями, которые задерживают или вовсе не выплачивают заработные платы сотрудникам.
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