Солнечные и лунные затмения в 2025 году: когда, во сколько и где можно будет увидеть в России Евгения КомароваВесна и осень 2025 года – периоды, когда будут солнечные и лунные затмения; уже известно, когда и во сколько удастся наблюдать явления.