Солнечные и лунные затмения в 2025 году: когда, во сколько и где можно будет увидеть в России Евгения КомароваВесна и осень 2025 года – периоды, когда будут солнечные и лунные затмения; уже известно, когда и во сколько удастся наблюдать явления.
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