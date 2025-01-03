Решение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину приведёт к ухудшению положения жителей этой страны, отметили в пятницу, 3 января, обозреватели венгерской газеты Magyar Nemzet.
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