В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

БлокнотРУ Проблема с нехваткой воды в бывших среднеазиатских республиках СССР стремительно нарастает.
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