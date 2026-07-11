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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

В Средней Азии кончается вода – новые миллионы необразованных мигрантов вот-вот двинутся в Россию

БлокнотРУ Проблема с нехваткой воды в бывших среднеазиатских республиках СССР стремительно нарастает.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Им надо перенимать опыт арабских стран где научились добывать воду, а не надеяться на доброго дядю.
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4 н.
Сергей И
У нас самих совсем проблем нет? Будем чужие жопки подтирать? Хотели свободное плавание - добрый путь, нех кричать о спасательном круге - капитализм, панимаешь, круги тоже денег стоят. И не дёшево.
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4 н.
ЗЖ
Зоя Жук
Кто хотел свободное плавание? Вы историю не забыли? Это лидеры трех республик - России, Украины и Белоруссии развалили СССР. Среднюю Азию никто не спрашивал.
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4 н.